Alvo do Benfica comparado a craque do Manchester City: "Tem o estilo..."

Pedro Ferreira, médio do Aalborg, defrontou Schjelderup, o alvo encarnado, e compara-o Mahrez por ser "forte no drible e imprevisível".

Objetivo do Benfica para reforçar o plantel de Roger Schmidt, Andreas Schjelderup tem batido a concorrência em 2022/23 na Dinamarca. Com dez golos em 17 partidas pelo Nordsjaelland, o jovem atacante "é o jogador do momento no país", assume a O JOGO Pedro Ferreira, médio do Aalborg, que o defrontou na última partida disputada para o campeonato, a 13 de novembro, sofrendo uma pesada derrota por 5-1 - Schjelderup até marcou.