Almani Moreira só tem um desejo para o filho: "Espero que o Diego seja melhor do que eu"

Filho do antigo extremo ajudou à conquista encarnada da Youth League

Almani Moreira, antigo extremo do Gondomar, Gil Vicente, Boavista e Aves, viu o filho, Diego, a contribuir com quatro golos e cinco assistências na conquista do Benfica da Youth League e não tem dúvidas a acreditar num futuro sorridente para o filho, que tem o desejo de um dia também representar o Partizan, da Sérvia, tal como o pai.

"Espero que o Diego seja melhor que eu. Digo isso a todos os que me perguntam e realmente não espero nada menos dele. Quem sabe, talvez ele venha vá Partizan porque ele ama muito aquele clube. Ele disse-me que jogaria pelo Partizan. E eu digo 'Por que não?', isso seria ótimo para ele e para o clube. O meu coração estaria cheio e eu ficaria muito orgulhoso. Quem sabe, veremos", afirmou ao jornal sérvio Kurir.

Helmuth Graf, avõ de Diego Moreira, também não ficou indiferente à festa encarnada após a conquista da prova sub-19, elogiando a "loucura" que se instalou do "aeroporto até ao centro da cidade" de Lisboa.

"O que está a acontecer acho que é inédito para uma equipa de jovens. Do aeroporto ao centro da cidade, tudo era vermelho e branco à beira da estrada. É uma loucura. E vai trazer recordações excecionais ao Diego", considerou ao jornal belga DH.