Alisson: um Benfica "a dar a vida", memórias da Roma e o irmão... em Lisboa

Guarda-redes do Liverpool fez a antevisão ao encontro com o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da Champions. Partida com início às 20h00 de quarta-feira.

Antes de Alisson, Jurgen Klopp deixou um aviso ao Benfica quanto ao ambiente de Anfield. O guarda-redes reforçou as palavras do técnico, ainda que espere um desafio muito complicado. "Já joguei aqui contra o Liverpool, pela Roma. Sei o quão difícil é numa noite de Liga dos Campeões e de decisão. Agora, depende do que a nossa equipa vai fazer dentro de campo", atirou, realçando: "Espero uma partida mais difícil e com mais concentração. O Benfica vai jogar tudo."

"Já jogaram a vida no primeiro jogo pelo que apresentaram. O resultado foi melhor para nós, soubemos aproveitar melhor as chances. Será uma grande partida, espero um final feliz e acredito muito nas nossas qualidades", afirmou, sem dar por garantida a qualificação. Por isso revela que nos planos está também a afinação da pontaria nas grandes penalidades. "Temos de treinar. Temos de estar preparados para tudo. O objetivo é o apuramento sem as grandes penalidades, mas temos de estar preparados para tudo."

Alisson admitiu ainda que será "especial" defrontar o Benfica, até porque o seu irmão jogou em Portugal, no Belenenses, entre 2017 e 2019. "O meu irmão viveu momentos muito especiais em Portugal. Viveu em Lisboa e tem planos de voltar talvez para lá", adiantou.