Algumas curiosidades sobre Lázaro: "novo" Ronaldinho e ainda o amor pelo Dragon Ball Z

Valentino Lázaro, reforço do Benfica

Confira algumas curiosidades sobre Valentino Lázaro, último reforço do Benfica.

"Novo" Ronaldinho promovido na net

Fã de Ronaldinho Gaúcho, Lázaro tem no YouTube vídeos onde imita toques do antigo craque brasileiro. Clips em estacionamentos, no quarto ou pelados ajudaram a promover o jovem junto dos olheiros como o "novo" Ronaldinho.

Um escorpião deu-lhe a glória na Alemanha

A passagem pela Bundesliga deu a Lázaro uma maior visibilidade. Em particular quando a 8 de novembro de 2020 fez um golo num remate "à escorpião" pelo Moenchengladbach ao Bayer Leverkusen. Foi eleito o melhor da liga de 2020/21.

Amor pela música e pelo... Dragon Ball Z

A música é outra paixão de Lázaro e o jogador compôs e gravou uma canção ao estilo hip-hop, chamada "Immer wieder", traduzível por "constantemente". Outro gosto do atleta é pela animação japonesa Dragon Ball Z.

Mãe travou primeiro ataque do Inter

Ainda com contrato até 2023 com o Inter, que o cedeu ao Benfica, Lázaro tivera a possibilidade de ir para o clube italiano em 2012. Na altura, a mãe impediu-o de emigrar para Itália por o achar demasiado jovem para se afastar da família.

Lesão muscular custou o Euro

Chamado por Franco Foda, selecionador da Áustria, para a fase final do Euro"2020 o ala acabou por sofrer uma lesão muscular na coxa direita frente aos Países Baixos na fase de grupos, acabando aí a sua prestação.

Camisola 22 traz tradição antiga

No Benfica, Lázaro herdou a camisola 22, que era de Samaris e com a qual tinha já uma relação: é o seu número na seleção A austríaca, onde entrou aos 18 anos, e já o fora nos sub-19 do Red Bull Salzburgo.