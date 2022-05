"Alexander Bah? Há clubes interessados, estamos preparados para tudo"

Jogador de 24 anos do Slávia Praga é desejado pelo Benfica, que tenta contratar o lateral por uma verba que não exceda os seis milhões de euros.

O Slávia Praga já está preparado para a possibilidade de perder Alexander Bah, alvo do Benfica para reforçar o flanco direito da defesa a partir da próxima temporada. Foi o próprio treinador do clube checo, Jindrich Trpisovsky, que apesar de jogar à defesa quanto à saída do atleta, reconheceu a existência de cobiça no internacional dinamarquês, que considerou estar neste momento até com um rendimento mais condizente com outros campeonatos.

"Não quero dizer, de forma definitiva, que ele vai sair, mas sabemos que já está provavelmente a jogar acima do nível da liga checa", começou por referir Trpisovsky, em conferência de Imprensa, sublinhando: "Há clubes interessados no jogador, por isso estamos preparados para tudo o que possa acontecer. No entanto, até estar algo assinado, não há certezas. Vamos ver o que acontece."

