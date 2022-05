Alexander Bah está entusiasmado com a possibilidade de rumar ao Benfica

Emblema lisboeta é encarado pelo lateral-direito do Slávia Praga como uma boa solução para prosseguir a carreira.

Identificado pelo Benfica como alvo para reforçar o flanco direito da defesa tendo em vista a próxima temporada, Alexander Bah está, segundo apurou O JOGO, entusiasmado com o interesse das águias e com a possibilidade de ingressar no emblema benfiquista.

O lateral-direito do Slávia Praga tem vários clubes no seu encalço, mas encara com agrado a hipótese encarnada, quer pelo facto de o Benfica lutar habitualmente por títulos e ainda pelo cenário de uma possível participação na Liga dos Campeões. Além disso, o futebolista de 24 anos entende que o clube da Luz, devido à sua dimensão, é uma boa solução para o seu futuro, até de olho numa afirmação na seleção da Dinamarca, esperando pelo desenvolvimento das negociações entre Benfica e Slávia Praga.

A formação checa e as águias prosseguem, segundo apurámos, os contactos no sentido de definir um acordo para a transferência do futebolista, eleito na última semana como o melhor defesa do campeonato da Chéquia, sendo que há mais emblemas na corrida.

O Slávia pretende um importante encaixe com a venda de uma das suas figuras, sendo que o Benfica procura evitar pagar mais do que seis milhões de euros, apresentando ainda a intenção de fazer o pagamento da transferência de forma faseada e ao longo de três ou quatro anos.

Perante o desempenho do lateral-direito e a cobiça demonstrada no jogador, o treinador do Slávia, Jindrich Trpisovsky, assumiu ontem, no final do desaire caseiro no dérbi com o Sparta Praga, que vai perder o ainda camisola 5 da equipa - que falhou a partida por lesão. "Alexander Bah, o principal jogador da equipa, vai provavelmente deixar o clube", esclareceu Trpisovksy.