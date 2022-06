Alexander Bah chegou para reforçar o Benfica

Lateral-direito troca o Slávia de Praga pelas águias e vai assinar por cinco anos

A lateral direita da defesa do Benfica vai ter uma nova arma na próxima temporada. Alexander Bah é o nome do reforço, tendo o jogador do Slávia de Praga chegado a Lisboa ao início da noite desta segunda-feira, como O JOGO antecipou, para cumprir todas as formalidades que antecedem a assinatura de contrato, que será válido por cinco temporadas.

O defesa internacional dinamarquês de 24 anos ingressa no Benfica a troco de uma verba a rondar os oito milhões de euros, depois de ter brilhado pelo emblema da Chéquia, completando a temporada com 42 jogos, nos quais marcou seis golos e ainda somou onze assistências.

O Benfica garantiu assim o terceiro reforço para o elenco que será orientado pelo alemão Roger Schmidt, juntando-se ao ponta de lança Petar Musa, contratado ao Boavista, e a Mihailo Ristic, lateral-esquerdo que assinou a custo zero após terminar contrato com o Montpellier.