Alex Telles no Benfica é cenário que não se coloca

Lateral esquerdo em cima da mesa como prioridade do Benfica 2023/24

O Benfica procura um lateral-esquerdo, face à saída de Grimaldo para o Leverkusen. Kerkez foi o primeiro nome apontado por Roger Schmidt, mas as dificuldades em selar a transferência levaram o Benfica a procurar outras opções no mercado.

A imprensa italiana deu esta quarta-feira conta do interesse em Rogério, do Sassuolo, defesa que O JOGO já tinha adiantado ser seguido - está na lista também do FC Porto, tendo o Galatasaray entrado agora na corrida.

E também hoje chegou a ser apontado à Luz, Alex Telles, lateral que passou pelo rival FC Porto e é atualmente no Manchester United, com quem tem mais um ano de contrato, O JOGO apurou, porém, que tal cenário não se coloca.