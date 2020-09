Andrija Zivkovic foi contratado pelo PAOK, adversário do Benfica na Champions

Maxi Pereira e Talisca são os últimos dois exemplos de jogadores que não saíram da Luz com a melhor imagem ou em conflito com o clube e que, com outras camisolas, serviram bem fria a sua "vingança".

O Benfica vai defrontar o PAOK numa 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões que, fruto da pandemia da Covid-19, se decidirá de forma excecional numa partida e logo em Salónica.