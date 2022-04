Alemães juntam Bayern à lista de eventuais interessados em Darwin

Se Lewandowski deixar o Bayern no final da temporada, o clube de Munique poderá avançar por Darwin, avançado do Benfica, adianta o canal de televisão SPORT1.

Darwin Núñez está a ser apontado como uma possível alternativa a Robert Lewandoswki caso o polaco venha a deixar o Bayern. De acordo com o canal televisivo alemão SPORT1, não é certo que o avançado deixe os bávaros no final desta época - tem contrato até 2023, mas está a ser associado ao Barcelona. No entanto, o clube de Munique já procura um possível sucessor e o uruguaio do Benfica estará entre os eleitos.

O Sport Bild, por outro lado, fala nos nomes de Patrik Schick, Sasa Kalajdzic e Benjamin Sesko.

Ainda de acordo com a SPORT1, Hasan Salihamidzic, diretor para o futebol do Bayern, e Marco Neppe, diretor técnico, estiveram em Amesterdão a assistir ao Ajax-Benfica da Liga dos Campeões, a 15 de março, e gostaram de ver Darwin em ação.