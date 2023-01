"Alegada corrupção desportiva no Benfica? A consequência no limite é a descida de divisão"

Três questões a Lúcio Correia, Professor de Direito do Desporto da Universidade Lusíada de Lisboa.

1 - Como avalia esta decisão do Conselho de Disciplina (CD) de instaurar um processo disciplinar à SAD do Benfica, alegadamente na sequência do megaprocesso de corrupção desportiva de que é arguida?

-Primeiro, temos de ter a certeza dos factos que motivam a abertura do procedimento disciplinar, se são aqueles que dizem respeito à questão de corrupção ou não. Segundo, a constituição de arguido da SAD do Benfica teve a ver com a suspensão dos prazos de prescrição do inquérito e não com o apuramento de todos os factos ou com o fim da investigação. Isto é normal, não há aqui nada de novo. A constituição de arguido, em qualquer processo-crime, não constitui motivo bastante para a abertura de um processo disciplinar desportivo, pelo que só o Conselho de Disciplina saberá quais os factos que motivam o processo.