Alavés oficializa fim do empréstimo de Tomás Tavares

Jovem defesa português havia ingressado no emblema da La Liga na fase inicial da presente temporada. Pouca utilização antecipou o desfecho da ligação entre as partes

O Alavés oficializou, esta sexta-feira, o término da cedência por empréstimo até final desta época do lateral-direito Tomás Tavares, através de uma nota publicada no sítio oficial do clube espanhol na Internet e replicada na rede social Twitter.

O jovem defesa português, de 19 anos, ingressara no clube espanhol, em outubro passado, proveniente do Benfica. Porém, não conseguiu convencer o (antigo) treinador Pablo Machín, que só o utilizou como titular em dois de cinco jogos (três na La Liga e dois na Taça do Rei).

O JOGO, conforme já noticiou oportunamente, sabe que Tomás Tavares está a ser negociado pelo Benfica tendo em vista um novo empréstimo, desta feita para os algarvios do Farense (I Liga), para disputar a segunda metade da presente temporada desportiva.