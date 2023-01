Rendido ao minuto 58 por Musa.

Gonçalo Ramos foi substituído por Roger Schmidt ao minuto 58 do encontro entre Paços de Ferreira e Benfica, com queixas físicas. O avançado internacional português, aparentemente com problemas musculares na coxa esquerda, foi rendido por Musa e pode ser uma dor de cabeça para o treinador tendo em conta os jogos que se seguem.

Ramos é o melhor marcador do Benfica na atual temporada, com 18 golos, 12 deles no campeonato. Ficou em branco no jogo antecipado da ronda 20.