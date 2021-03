Al Musrati, uma hashtag que se tornou viral e o... Benfica

Nome do médio do Braga dominou o Twitter na quinta-feira.

A boa exibição de Al Musrati no jogo do Braga com o FC Porto para a Taça de Portugal não passou despercebida aos adeptos do Benfica, os quais foram à rede social "Twitter" pedir a contratação do médio líbio, que, recorde-se, o interesse já foi negado por parte do Benfica.

Foi criado um hashtag "Come to Benfica" para sensibilizar o centrocampista da vontade dos internautas e o tópico foi mesmo um dos mais falados na quinta-feira.

O jogador não respondeu publicamente, mas teve o carinho dos internautas, que lhe chamaram de "rei líbio" e de "mini Seedorf."