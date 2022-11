Al-Khelaifi usa Benfica como exemplo: "Dizem que a Champions não é entusiasmante..."

O presidente do PSG e da ECA utilizou a campanha das águias na fase de grupos da Liga dos Campeões para desmentir quem afirma que a liga milionária "não é suficientemente entusiasmante".

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da ECA (Associação de Clubes Europeus), utilizou a campanha do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões como um exemplo que justifica a existência da Liga dos Campeões, em detrimento de projetos como o da Superliga Europeia.

"Dizem que a Champions não é suficientemente entusiasmante e que o futebol europeu está destruído. Mas continuam a jogar as competições, não entendo. Na semana passada, o vencedor do grupo do meu clube foi decidido no último minuto. Parabéns ao Benfica, foi um justo vencedor. Qualquer equipa do Grupo D [Sporting, Eintracht Frankfurt, Marselha e Tottenham] poderia ter acabado em primeiro ou último lugar. Mas aparentemente isso não entusiasma e têm a solução", criticou, numa convenção da UEFA.

As declarações de Al-Khelaifi parecem ter sido dirigidas a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid e um dos grandes defensores da introdução da Superliga Europeia, e acontecem depois de o projeto ter sido novamente rejeitado pela UEFA, após uma reunião com a A22, empresa por detrás do projeto.