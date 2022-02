Ajudou a travar o Benfica e dá umas dicas ao Ajax: "Assim que os colocámos sob pressão..."

Kenji Gorré referiu-se a Darwin como "um bom avançado" e apontou as lacunas de Vlachodimos.

Kenji Gorré foi suplente utilizado no empate a dois golos entre Boavista e Benfica, na ronda 23 do campeonato, e sabe como travar as águias. O extremo internacional por Curaçau, nascido nos Países Baixos, falou ao "voetbalprimeur" e deixou umas dicas ao Ajax.

"Assim que começámos a pressioná-los, reparámos que começaram a cometer muitos erros. Reparámos que podíamos obter muito espaço dessa forma. É por isso que conseguimos o empate a dois golos", afirmou o jogador de 27 anos, que cumpre a primeira época no Bessa.

"Na primeira metade eles tiveram muitas oportunidades (...). Ao intervalo, dissemos: 'Precisamos de mostrar quem somos'. Assim que os colocámos sob pressão, eles começaram a cometer erros. Esse era o nosso plano para o segundo tempo e funcionou", lembrou.

Gorré não adivinha vida fácil para o Ajax na Luz, mas reconhece qualidade ao campeão dos Países Baixos. "Acho que não vai ser fácil, mas penso definitivamente que o Ajax pode criar oportunidades. Penso que vai ser um jogo excitante. Mas o Benfica tem um bom avançado", apontou, referindo-se a Darwin, melhor marcador do campeonato, com 16 golos.

A terminar, uma nota sobre Vlachodimos. "Ele é muito bom na reação, no um para um. Penso que é um pouco menos bom nos cruzamentos e é vulnerável nos cantos", analisou.