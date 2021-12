Ajax: um velho conhecido do Benfica com um goleador em claro destaque

Clube de Amesterdão defronta as águias nos oitavos de final da Champions.

O Benfica trocou de histórico na repetição do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, do Real Madrid para o Ajax, quatro títulos europeus, conquistados em 1970/71, 1971/72 e 1972/73, com uma equipa em que pontificava Johan Cruyff, e em 1994/95.

Face à venda constante dos melhores jogadores, o conjunto de Amesterdão tem agora dificuldades em bater-se com os melhores, mas esta época conta novamente com excelente fornada, como mostrou na fase de grupos, vencendo todos os encontros.

O Sporting foi uma das vítimas dos neerlandeses, que golearam em Alvalade por 5-1 e venceram em Amesterdão uma equipa leonina com muitos suplentes por 4-2, num total de 9-3 que assusta, sendo que cinco golos - quatro em Lisboa - foram de Sébastien Haller, melhor marcador da Champions com dez remates certeiros.

Os encarnados já encontraram várias vezes o Ajax, sendo que os últimos encontros aconteceram na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2018/19: o Benfica perdeu por 1-0 em Amesterdão, sobre o final, e registou-se uma igualdade a um golo na Luz.

Muito antes, nas décadas de 60 e 70 do século passado, os encarnados também não foram felizes na Taça dos Campeões, caindo nos "quartos" de 1968/69 (3-1 fora, 1-3 em casa e 0-3 após prolongamento em campo neutro) e nas meias-finais de 1971/72 (0-1 em Amesterdão e 0-0 em casa).

O Ajax ocupa presentemente o segundo lugar do campeonato holandês, para o qual caiu no fim de semana, ao perder por 2-1 na receção ao AZ Alkmaar. Soma os mesmos 36 pontos do Feyenoord (terceiro) e menos um do que o líder PSV Eindhoven.

Os jogos da primeira mão dos oitavos de final realizam-se em 15, 16, 22 e 23 de fevereiro, com as equipas lusas a começarem em casa, e os da segunda mão em 8, 9, 15 e 16 de março.