Vlachodimos agita mercado: depois do United, mais um clube apontado

Imprensa grega dá conta do interesse do Ajax no camisola 99.

Vlachodimos está na mira do Ajax. O clube neerlandês está, segundo revelou o jornal grego Sportime, interessado no camisola 99, que poderá ter a sua continuidade na Luz em causa após a discussão com Roger Schmidt e que aconteceu depois do futebolista ter confrontado o técnico face à sua decisão em relegá-lo para o banco de suplentes, lançando Samuel Soares.

Os lanceiros chegaram a negociar a contratação de Vlachodimos no início de 2022/23, mas o guardião acabou por permanecer na Luz. Agora, com o seu titular, Gerónimo Rulli, lesionado até final de dezembro, o Ajax procura no mercado por uma solução e admite avançar por Vlachodimos.

O Ajax poderá assim concorrer com o Manchester United, que segundo o jornalista Fabrizio Romano também está atento à situação de Vlachodimos.