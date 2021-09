Ajax surpreende Vertonghen: "A primeira meia hora contra o Sporting foi incrível"

Central da Luz visitou antiga equipa na Cidade do Futebol e admitiu a surpresa pelo "domínio" dos neerlandeses, que diz desfrutado da "primeira meia hora incrível" do Ajax

Jan Vertonghen ficou impressionado com o desempenho do Ajax frente ao Sporting, num jogo que os campeões dos Países Baixos venceram por 5-1.

"Vi sobretudo o início, depois era altura de deitar os miúdos. A primeira meia hora foi incrível, gostei bastante", referiu o central encarnado em declarações à Ajax TV. O central visitou a sua antiga equipa na Cidade do Futebol e confessou a sua surpresa: "Conheço muito bem o Sporting e quando vejo o quão dominador foi o Ajax, com expressão no resultado, isso surpreende-me de uma forma positiva."

"São muito bons, fiquei impressionado. Movimentam-se muito quando estão com posse de bola, fazem-no de forma tática. Foi bom, nomeadamente ao nível da velocidade de execução e no remate", acrescentou o internacional belga, que na terça-feira foi titular no empate a zeros do Benfica na Ucrânia, com o Dínamo Kiev.