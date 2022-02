"Ajax? Sabemos o que podemos fazer e vamos dar tudo para seguir em frente"

Valentino Lázaro promete um plantel "altamente motivado" nos oitavos de final da Champions.

O Benfica atravessa um momento complicado, face à irregularidade apresentada na presente temporada, marcada por vários resultados negativos, mas Valentino Lázaro mostra-se confiante para a eliminatória com o Ajax, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

"Sabemos o que podemos fazer e vamos dar tudo para passar à próxima fase. Vamos para os jogos com o Ajax altamente motivados", garantiu, quando questionado sobre as possibilidades do Benfica em assegurar a qualificação para os "quartos", em respostas a questões colocadas pelos fãs no Instagram.

Pouco utilizado por Jorge Jesus na Liga dos Campeões, o ala recordou de forma especial o Benfica-Barcelona (3-0) na Luz, único jogo como titular dos quatro que realizou na prova. "Foi uma grande noite para nós, mostrámos o quão fortes podemos ser, é assim que as noites da Champions devem ser", atirou, falando do sentimento de jogar a Liga dos Campeões no recinto das águias: "É um sentimento insanamente espetacular. O estádio, os nossos adeptos... é simplesmente incrível. Estou ansioso por um grande jogo na quarta-feira."

Desafiado a marcar na receção ao campeão neerlandês, prometeu: "Vou tentar o meu melhor em cada minuto do jogo."

A disputar a Champions pelo terceiro ano consecutivo, o internacional austríaco diz ficar "sempre com pele de galinha e imediatamente entusiasmado". "Jogar a Champions é o sonho de qualquer jogador, estou muito grato de poder competir contra os melhores nesta competição", sem nomear o melhor extremo que defrontou: "São tantos, não consigo destacar um."