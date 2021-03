Agente do internacional brasileiro garante a O JOGO que "ele vai ser o jogador que sempre foi".

Segundo reforço mais caro do Benfica para 2020/21, atrás apenas de Darwin, fruto dos 20 milhões de euros investidos na sua contratação, Everton tem sido aposta regular nas opções de Jorge Jesus, mas o jogador sente que ainda não conseguiu justificar em pleno a opção do clube da Luz em avançar para a sua contratação.

Quem o admite é Márcio Cruz, empresário do camisola 7, que a O JOGO explica as razões de um menor rendimento, pedindo "tempo", mas assegurando que os benfiquistas podem ficar descansados. "Ainda vão ver muito do Everton até ao final da época e no futuro", promete, referindo que o internacional brasileiro "está a passar por um momento de adaptação normal com qualquer jogador". "Está há pouco tempo no Benfica, está só há seis meses, ainda precisa de uma maior adaptação", defende.