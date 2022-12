Ainda sem renovar, Grimaldo é associado ao Dortmund

Clube alemão, que se prepara para perder Raphael Guerreiro, estará atento ao lateral

A situação contratual de Grimaldo, ligado ao Benfica apenas até junho do próximo ano, está a despertar forte cobiça e o lateral-esquerdo é agora pretendido na Alemanha, onde o Dortmund estará atento ao seu caso e interessado em garantir a sua contratação a partir da próxima época.

O conjunto germânico prepara-se para perder um dos seus laterais-esquerdos, já que o internacional português Raphael Guerreiro está em fim de contrato e deverá mesmo encerrar a sua ligação de sete anos ao clube, razão pela qual o Dortmund procura já o seu sucessor.

E de acordo com o portal "todomercadoweb.es", a formação alemã está de olho no camisola 3 do Benfica, a par de Juventus e Inter, clubes já revelados por O JOGO. A dupla italiana, tal como aconteceu com o Nápoles, já manifestou mesmo aos representantes do lateral-esquerdo a disponibilidade de pagar um elevado salário ao jogador, e bem superior ao que este aufere na Luz.

Da parte do Benfica, o desejo de renovar mantém-se, mas os dirigentes encarnados estão cientes da dificuldade do processo, até porque não está dispostos a quebrar os limites orçamentais.