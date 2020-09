Ainda o negócio Rúben Dias: Premier League já passou dos 300 milhões

Com os 68 milhões de euros à cabeça pela venda de Rúben Dias, as águias encaixam um total 317,5 M€ em transferências na presidência de Vieira.

A transferência de Rúben Dias para o Manchester City passa a ser a segunda maior do Benfica, atrás de João Félix, por quem o Atlético de Madrid pagou 126 milhões de euros, rendendo 68 milhões de euros, valor que poderá aumentar face aos 3,6 previstos por objetivos.

Esta verba faz disparar o encaixe com vendas para a Premier League para mais de 300 milhões de euros (317,5) desde que Luís Filipe Vieira assumiu a presidência das águias. O central - agora o quinto mais caro na posição, atrás de Maguire (87 M€), De Ligt (85,5), Van Dijk (84,65) e Lucas Hernández (80) - passa a liderar uma tabela cujo topo era ocupado até agora por Ederson, que também ele se transferiu para os citizens, no início de 2017/18, a pedido de Pep Guardiola, a troco de 40 milhões de euros. A fechar o pódio dos jogadores mais rentáveis entre as transferências para o principal escalão do futebol inglês está Raúl Jiménez, comprado pelo Wolverhampton por 38 milhões de euros, após um ano de cedência precisamente aos Wolves.

Com o investimento realizado no internacional português, o Manchester City supera a barreira dos 100 milhões de euros em atletas do Benfica, fixando-se nos 128, pois já havia adquirido também Javi García, em 2012/13 por 20 milhões. E ultrapassa o Chelsea como o clube britânico mais gastador na Luz, pois os blues contabilizam até agora 84 M€ pagos por atletas encarnados: David Luiz e Matic, ambos por 25 milhões, Ramires, por 22, e Tiago, por 12.

Se contabilizarmos os valores dos jogadores transferidos para o Championship, como Hélder Costa ou João Carvalho, e dos emprestados, então as verbas oriundas de terras de Sua Majestade sobem para os 363,53 milhões de euros.