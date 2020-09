Ainda o apoio de Costa a Vieira: "Ao nível dos países mais corruptos do mundo"

Bruno Costa Carvalho voltou a tecer duras críticas à inclusão de António Costa na Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira.

Depois de, no sábado, já ter criticado a inclusão dos nomes de António Costa e Fernando Medina na Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira, Bruno Costa Carvalho, candidato à presidência do Benfica voltou a tecer considerações sobre o tema que tanta polémica tem gerado.

"O problema não está na candidatura de Luís Filipe Vieira que, naturalmente, tenta somar todos os apoios que consegue. O problema está num primeiro-ministro em exercício e num presidente da Câmara de Lisboa em exercício que tentam misturar-se com essa candidatura, sobretudo quando esse candidato é arguido em processos da maior gravidade", começa por assinalar Costa Carvalho, falando numa "promiscuidade" que é "um problema de Portugal":

"Para Vieira é ótimo, mas o que é que ganha António Costa com isto? Que sinal dá o cidadão António Costa, que é Primeiro-ministro, à justiça portuguesa e aos magistrados que estão com os processos de Vieira entre mãos? Esta promiscuidade arrasa os nossos políticos e o nosso sistema. Não é um problema de Luís Filipe Vieira. É um problema de Portugal em que duas das principais figuras do estado se comportam ao nível dos países mais corruptos do mundo", remata Bruno Costa Carvalho, na sua página do Facebook.