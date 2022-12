Ainda não chegou a acordo com o Benfica e está no radar do Chelsea

Segundo a Imprensa inglesa, os blues estão atentos ao jovem Diego Moreira, que tem visto arrastar-se o processo de renovação.

Diego Moreira, de 18 anos, está no radar do Chelsea. De acordo com notícia do jornal inglês "Mirror", os blues têm interesse no jovem e estarão, até, a contar que o empresário Jorge Mendes possa contribuir decisivamente para levar o extremo para Londres já no próximo verão.

O Chelsea tem vindo, recentemente, a mostrar uma clara aposta na aquisição de jovens talentos - como por exemplo Carney Chukwuemeka, Cesare Casadei e Omari Hutchinson - e Diego Moreira encaixa nessa linha do clube.

Diego Moreira tem visto o seu processo de renovação arrastar-se nos últimos meses, ao longo dos quais clubes de várias ligas têm perguntado por si. Com contrato até 2024, o jovem sabe que o Benfica pretende segurá-lo com um vínculo mais longo mas tem faltado acordo.