Ainda com o futuro por oficializar, Gonçalo Guedes está a recuperar no Benfica

Extremo continua a trabalhar no Seixal após realizar uma cirurgia. Empréstimo por mais um ano continua a ser forte possibilidade apesar da chegada de Di María. O avançado recupera com supervisão da equipa médica das águias.

Gonçalo Guedes está a recuperar da operação ao joelho esquerdo realizada em maio, depois de uma lesão sofrida no final da temporada, no dérbi da penúltima jornada com o Sporting. O futuro do avançado português não está ainda oficialmente definido, contudo, pode passar por mais um ano na Luz, novamente cedido pelo Wolverhampton. Um indicador disso mesmo é o facto do jogador estar a fazer a recuperação à lesão sob supervisão da equipa médica encarnada, no Benfica Campus, no Seixal.

O jogador chegou às águias em janeiro, num regresso à sua primeira casa que agradou muito os adeptos. Apesar de não ter tido o rendimento pretendido, devido às lesões que o afetaram na segunda metade da época, o jogador continua a ser acarinhado pelos adeptos. Guedes e o Benfica admitem prolongar a ligação, até porque o jogador não parece entrar nas contas de Julen Lopetegui para o Wolverhampton, que autorizou a sua recuperação em Portugal.

A chegada de Di María ao Benfica aumentou o número de opções para o ataque encarnado e, por isso, a confirmar-se o prolongamento da cedência de Gonçalo Guedes ao Benfica, o jogador irá enfrentar uma concorrência mais apertada por um lugar na equipa. Na época passada, fez 15 jogos e marcou dois golos pelas águias.