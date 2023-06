Ainda a confusão no jogo com o Braga: assessor de imprensa do Benfica multado

Ricardo Lemos multado em 460 euros.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de futebol (FPF) puniu Ricardo Lemos, assessor de imprensa do Benfica, com uma multa de 460 euros. Em causa a confusão nos instantes finais do encontro entre Benfica e Braga, da jornada 31 do campeonato e realizado no dia 6 de maio.

No oitavo minuto de descontos, recorde-se, jogadores, treinadores, staff de apoio e segurança privada envolveram-se numa confusão após Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes das águias, ter pegado na bola e afastado a mesma quando a formação minhota procurava uma reposição rápida.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu anteriormente Fernando Ferreira com um jogo de suspensão e uma multa de 1530 euros. "Retardou o reinício do jogo da equipa adversária, agarrando a bola, tendo com essa ação impedido o recomeço de jogo originando uma altercação generalizada", lia-se no relatório do árbitro da partida.