Águias abrem inscrições para o "Benfica Ativo"

Apesar de a Casa Benfica 2.0 Santarém, primeira do novo modelo do Benfica, ainda não ter aberto ao público, continuando as obras em bom ritmo, o emblema encarnado já abriu as inscrições para o "Benfica Ativo", "que conta com mais de duas dezenas de atividades desportivas, académicas e sociais", num "ambiente educativo inovador constituído por cinco áreas de aprendizagem significativa e relevante, compostas por equipamentos e tecnologias específicas", refere o clube.

A embaixada do clube encarnado vai assim abrir portas, em setembro, com todos os serviços previstos (Benfica Ativo, Store Benfica, Barbearia e Restaurante Mística) para a comunidade local, referem as águias no site oficial.