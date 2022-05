"Agradeço a Veríssimo e à sua equipa técnica por tudo o que fizeram por mim"

Mensagem nas redes sociais de Tiago Gouveia, titular na vitória do Benfica em Paços de Ferreira.

Depois de ter sido lançado por Nélson Veríssimo na segunda parte do jogo da Madeira, com o Marítimo, Tiago Gouveia foi titular em Paços de Ferreira, correspondendo com uma boa exibição no encontro da última ronda do campeonato.

O jovem extremo de 20 anos viveu, por isso, um momento especial e após o triunfo por 2-0 deixou uma mensagem nas redes sociais, deixando um agradecimento a Nélson Veríssimo. "Boa vitória para acabar a época da melhor maneira. Um agradecimento especial ao míster Veríssimo e à sua equipa técnica por tudo o que fizeram por mim e pelo Benfica. Até um dia", pode ler-se no Instagram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tiago Gouveia (@tiago_gouveia47)

Tiago Gouveia, 20 anos, foi um dos jogadores em maior evidência pela equipa B esta temporada. Na formação secundária das águas disputou 25 jogos em 2021/22 e marcou dez golos.