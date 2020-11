"Agora, quem quiser Darwin vai ter de pagar mais"

Confrontado com o interesse do Barcelona, o empresário de Darwin lembra, em conversa com O JOGO, a evolução do avançado.

"Darwin está feliz no Benfica", confidencia a O JOGO o empresário do dianteiro uruguaio que está na lista de alvos do Barcelona, emblema que planeia contratar um ponta de lança em janeiro.

"Isso terá de ser perguntado ao Barça. Oficialmente, não há nada, mas agora quem o quiser contratar vai ter de pagar mais", acrescenta Edgardo Lasalvia, baseando-se na milionária cláusula de rescisão que o jogador possui no vínculo com o Benfica e que ascende a 150 milhões de euros.

O empresário do internacional uruguaio confirmou também que, de facto, o Barcelona esteve envolvido em negociações com o Almería, anterior clube de Darwin, para o contratar no último período de transferências. A intenção dos catalães passava por amarrar desde logo o jogador de 21 anos e, segundo apurámos, deixá-lo cedido ao clube da segunda divisão espanhola. Porém, a intromissão do Benfica ocorreu decidida e eficaz, com os 24 milhões de euros e, sobretudo, os 20 por cento que ficaram na posse do Almería a revelarem-se argumentos determinantes.

Agora, como tem sido noticiado em Espanha, o Barcelona mantém Darwin na lista de alvos e o seu treinador confirmou na terça-feira que conta ter um ponta de lança, se possível, em janeiro.

"Todos conhecem a minha posição a respeito do mercado e das posições que nos faltam, mas todos sabem a situação económica do clube, por isso temos de esperar. Não quero forçar. Se não for possível, trabalharemos com o que temos", declarou Ronald Koeman, holandês que já treinou o Benfica. O Barça, refira-se, vai enfrentar um processo eleitoral, que também afeta o ataque ao mercado.