Roger Schmidt, num treino do Benfica

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, em conferência de imprensa de antevisão à receção do Benfica ao Vitória de Guimarães, a contar para a oitava jornada da Liga Bwin e que está marcada para sábado, às 20h30.

Os próximos meses vão ter muitos jogos. Acha que terá de mudar mais o onze? "Talvez tenhamos de mudar mais, mas não estou certo disso. Não tenho já um plano para as próximas seis semanas. Nas últimas semanas tentámos arranjar a melhor abordagem, não temos rodado muito, mas durante os jogos precisávamos das substituições que fizemos. Faz muito a diferença fazer noventa minutos. A situação foi que os jogadores deram-se muito bem no início da época, daí a minha abordagem de os deixar no onze. Nos próximos jogos talvez isso mude, vai depender dos jogadores, logo se vê".

A pausa internacional foi boa para o Benfica? "Para ser honesto, não pensei muito nisso. Faz parte das nossas tarefas no futebol. Fizemos muitos jogos e queríamos continuar na senda vitoriosa, mas por outro lado a carga nos jogadores foi muito elevada e era preciso algum descanso. Agora é preciso reaquecer a máquina e lembrar o que nos levou a jogar bom futebol. O maior desafio é para os jogadores, que tiveram pouco ou nenhum descanso e muitas viagens, o que é algo que devíamos refletir. Amanhã veremos o estado em que estão".