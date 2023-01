Agora é oficial: Brooks deixa o Benfica ao fim de meia época

Defesa-central diz adeus aos encarnados e já foi oficializado como reforço pelo Hoffenheim, da Bundesliga.

Está confirmada a transferência de John Brooks para o Hoffenheim, da primeira divisão do futebol alemão. O defesa-central deixa o Benfica ao fim de meia temporada e assinou até junho de 2024 com o 13.º classificado da Bundesliga.

O negócio deverá ser rubricado mediante o pagamento às águias de uma verba a rondar o meio milhão de euros. Esta será somada à poupança salarial do que resta da temporada que constava no contrato que o central norte-americano assinou no início da época com o Benfica.

O jogador, de 29 anos, fez toda a carreira na Alemanha. Começou pelo Hertha Berlim e depois passou pelo Wolfsburgo.

Pelas águias, Brooks fez seis jogos em meia época, sendo que chegou ao Seixal a custo zero.