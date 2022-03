Jonas frisa, em entrevista a O JOGO, que com o Liverpool "é mais difícil", mas lembra as "grandes noites europeias" do clube.

O ex-avançado vinca a importância de pensar na qualificação de 2005/06 ante os reds e destaca peso de Klopp.

Pela frente nos "quartos" o Benfica vai ter o Liverpool. O que pode fazer?

-O Benfica está entre as oito melhores da Europa, há que desfrutar. Agora é mais difícil, mas o Benfica já teve grandes noites europeias. Serão dois grandes jogos, na Luz e em Anfield. Imagino que muitos já devem estar a comprar os bilhetes para irem apoiar a equipa. Há que desfrutar e aproveitar a oportunidade, não é fácil chegar aos quartos de final. Só estar no meio destes clubes já é muito importante para o Benfica, está de parabéns.

Luisão fala do apuramento de 2006 ante o Liverpool. Pode servir de inspiração?

-Claro. Pegar em exemplos que já aconteceram é muito importante para a mente dos jogadores. E há outras noites importantes, como na Liga Europa, na meia-final com a Juventus, em 2014. O Benfica eliminou a Juventus, que era uma grande equipa. Já demonstrou que pode vencer grandes e fortes equipas. Estes momentos são para sonhar e acreditar. Quem sabe não repete essas noites, para fazer algo mais, como o Ajax, que chegou às "meias" há uns anos. Tudo é possível.

E quem destaca como figura no Liverpool?

-O grande nome do Liverpool, que ficou muitos anos sem ganhar, é o do treinador. Claro que tem jogadores espectaculares, mas o Klopp, um dos melhores do mundo, chegou com uma mentalidade diferente. O conjunto em si é forte, mas o treinador fez com que o clube voltasse a ganhar competições importantes nos últimos anos.

Em 2015/16 o Benfica caiu diante do Bayern...

-Perdemos o primeiro jogo, mas jogámos muito bem. Tivemos até oportunidades de marcar. O Bayern dominou, mas tivemos saídas perigosas. Em casa começámos até a ganhar, mas depois sofremos um golo. Agora, que a regra dos golos fora acabou, isso muda mas na altura era difícil pensar em fazer três golos ao Bayern.

Como viu a qualificação frente ao Ajax?

-O Benfica fez duas exibições muito boas e, em casa, podia até ter vencido. Fora defendeu muito bem, essa foi a principal arma. O Ajax teve mais posse, mas sem perigo.