Agente de Rodrigo Pinho: "Se tiver de ir agora para o Benfica será maravilhoso"

Márcio Bittencourt, empresário do avançado, confirma o pré-acordo com os encarnados e desvenda que FC Porto e Sporting sondaram o atleta.

Rodrigo Pinho está fechado pelo Benfica e agora o clube tenta negociar a possível ingresso do jogador no plantel de Jorge Jesus ainda este janeiro. O empresário, Márcio Bittencourt, confirma o contrato assinado e até avalia positivamente a mudança do avançado da Madeira para a Luz a curto prazo, o que tinha já assinalado a O JOGO. "Acredito muito no potencial dele, mesmo quando saiu do Braga para o Marítimo disse-lhe que ele ia marcar muitos golos e abrir outras portas. Felizmente conseguimos consolidar essa proposta do Benfica. Depois do pré-contrato surgiu essa possibilidade, de ele ir mais cedo. Não sei se os presidentes de Benfica e Marítimo falaram sobre isso, mas se tiver de ir agora é maravilhoso. Se tiver de terminar a época na Madeira não há problema, porque ele está adaptado ao clube. Se houver possibilidade de se juntar agora ao Benfica melhor, mas o importante é que tenha um pré-acordo para a próxima época", contou à "Antena 1".

Afirmando que chegar à Luz será "um sonho realizado", o empresário divulga abordagens de FC Porto e Sporting e de uma tentativa mais séria por parte dos dragões: "Ligaram-me clubes de Portugal, árabes e chineses. Ele teve uma valorização muito grande. Não fui procurado, não tive contacto direto, mas soube por outros empresários que Sporting e FC Porto estariam interessados e que o FC Porto chegou a fazer uma proposta".

Rodrigo Pinho marcou 13 golos em 15 jogos pelo Marítimo esta temporada.