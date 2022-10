Agente de Rafa finta especulações acerca de um eventual regresso à Seleção

António Araújo deixa entender que não há qualquer hipótese do avançado regressar à Seleção.

Confrontado com a hipótese de um possível regresso de Rafa à Seleção, o empresário do jogador, António Araújo, deu a entender que, neste momento, as probabilidades são baixas ou mesmo nulas. "O Rafa está feliz. O que desejo à Seleção é o melhor do melhor e não quero alongar-me, porque não o devo fazer. Não é a nossa praia andar a alimentar especulações, sejam elas para o que forem", afirmou Araújo à Antena 1.

O agente foi depois questionado sobre uma eventual saída do Benfica, caso surjam propostas nesse sentido. "Se houver um clube que esteja interessado, tem que fazer uma proposta ao clube, que é o Benfica, proposta essa que satisfaça o Benfica. E depois, que faça ao nosso cliente, Rafa, uma proposta que por sua vez também o satisfaça. Em futebol tudo é possível", manifestou.

António Araújo deixou depois um elogio à personalidade do atleta que representa: "Tem uma caráter de excelência. Rafa não é e nunca foi arrogante. Nunca procura o protagonismo. É uma pessoa que fala sempre na equipa, no seu todo. Para quem não o conhece e não o entende, então, sim, o mais fácil é crucificar. Quem o julgou, quem o crucificou, quem fez aquilo que não deveria ter feito, está agora a perguntar-se o porquê de ter emitido uma opinião desse tipo."

No seu entender, o treinador Roger Schmidt é o principal responsável por ter devolvido ao jogador a qualidade que, por vezes, este não conseguia demonstrar. "Foi Roger Schmidt que conseguiu ver onde o Rafa poderia ser mais feliz e mais realizado. Para nós, não é uma surpresa, mas sim uma confirmação. Rafa é um ser humano espectacular, com um coração grande, imenso. O que posso dizer é que ele se sente bem e feliz", declarou.