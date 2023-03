Agente de Lucas Veríssimo reuniu-se com o Benfica para abordar futuro do central

Paulo Pitombeira reuniu-se com a SAF do Benfica, segundo o portal "Goal".

O futuro de Lucas Veríssimo tem sido tema, uma vez que o central brasileiro tem poucos minutos de jogo esta temporada, depois de ter recuperado de uma grave lesão, sofrida em novembro de 2021, que o afastou dos relvados durante quase um ano.

Esta segunda-feira, o portal "Goal" informa que o representante do jogador, Paulo Pitombeira, reuniu-se com a SAD do Benfica, de forma a discutir o futuro do central brasileiro, que regressou à competição em outubro, ao serviço da equipa B das águias.

Ainda de acordo com as mesmas informações, o Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Cruzeiro, de Pepa, estarão interessados no jogador. Lucas Veríssimo tem cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros e contrato com o Benfica até 2025.