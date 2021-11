Agente de Darwin vai reunir-se com Rui Costa: "Principais clubes europeus contactaram-nos"

Darwin tem alguns tubarões europeus interessados na sua contratação, garante o empresário do jogador. E por isso, Edgardo Lasalvia diz que vai reunir-se com Rui Costa para "trabalhar uma negociação que terá lugar em junho ou julho".

Edgardo Lasalvia, empresário de Darwin Núñez, revelou ter sido contactado pelos "principais clubes europeus", interessados nos serviços do avançado do Benfica. O agente referiu que está em contacto com os encarnados e que vai viajar para Portugal a fim de se encontrar com Rui Costa.

"O Darwin realmente tem um grande potencial, mas não somos condicionados pelos rumores dos jornais. Olhamos para isto com tranquilidade e orgulho, ele não se deve deslumbrar com os rumores. Tem consciência de que está a viver um belo momento e sabe que terá que continuar assim, mantendo os pés no chão. Por respeito, e por uma questão de profissionalismo, não posso dizer os nomes das equipas com quem falámos. Os principais clubes europeus contactaram-nos para comprar o Darwin, o que significa que ele está a ir bem", explicou o representante do uruguaio, em declarações ao Tuttomercato.

"Estamos em contacto com o Benfica e nos próximos dias vou para a Europa. Vamos ter um encontro com o Rui Costa, vamos trabalhar para uma negociação que terá lugar em junho ou julho. Estamos tranquilos, procuramos fazer o melhor por ele e pelo Benfica", avançou ainda Lasalvia.