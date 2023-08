Agente de Arthur Cabral em Florença a finalizar a transferência para o Benfica

Atacante está a caminho dos encarnados

O agente de Arthur Cabral, Leandro Figueiredo, foi apanhado esta tarde nos escritórios da Fiorentina no Viola Park, o novo centro de treinos da equipa da Serie A.

O empresário está a finalizar a transferência para a Luz, ultimando detalhes da mudança do avançado brasileiro, que será o sucessor de Gonçalo Ramos no ataque do Benfica.

A transferência será em redor de 20 milhões de euros, mais cinco por objetivos.