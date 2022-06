AG do Benfica: críticas a Vieira, fotografias com Rui Costa, Pinto da Costa e fantasmas

A famosa gravação feita pelo Porto Canal para um programa sobre Pinto da Costa, feita no Estádio da Luz, foi igualmente assunto no período de intervenção dos sócios na Assembleia Geral do Benfica

A Assembleia Geral do Benfica, realizada esta quarta-feira, terminou com a aprovação do orçamento do clube para 2022/23, que recolheu uma larga maioria dos votos. Mas, além da votação foi também palco de uma série de intervenções de sócios, alguns visando as recentes declarações do ex-presidente Luís Filipe Vieira, outros pedindo a Rui Costa um corte radical com o passado e mudanças ao nível da comunicação.

Foi já depois da votação que surgiram as primeiras referências a Vieira, com um sócio a criticar a entrevista à CMTV, falando em "pior do benfiquismo". Uma opinião com direito a ovação. Pedro Guerra, que esteve com Vieira na televisão, foi muito vaiado. Já Domingos Soares Oliveira, hoje um dos CEO da SAD encarnada, foi contestado pela ligação ao antigo presidente.

No mesmo período, um outro associado pediu "mudanças de rosto na SAD e na comunicação" - o que lhe valeu muitos aplausos -, além de uma "libertação total de fantasmas do passado". Mais tarde, houve quem pedisse a expulsão de Vieira.

A famosa gravação feita pelo Porto Canal para um programa sobre Pinto da Costa, feita no Estádio da Luz, foi igualmente assunto. Os sócios aplaudiram o associado que criticou a anuência do Luís Filipe Vieira em permitir a gravação.

A AG, que contou com a presença de João Noronha Lopes, derrotado por Vieira nas eleições de 2020, bem como de Francisco Benítez - perdeu para Rui Costa -, começou com um ambiente calmo. Aliás, Rui Costa até tirou fotos com sócios e esteve à conversa com Benítez. Nesta altura, houve uma intervenção de um sócio que falou do atraso na auditoria forense. O que gerou protestos ligeiros. Fernando Seara lembrou, na altura, que a reunião magna era para discutir orçamento do clube.