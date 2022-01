AG da SAD suspensa: Benfica e José António dos Santos em rota de colisão

Acionista pretende nomear um administrador, mas os encarnados não veem com bons olhos esta nomeação. AG foi suspensa

Está o caldo entornado entre o Benfica e José António dos Santos, conhecido como "rei dos frangos", e o epicentro de um choque de frente aconteceu na Assembleia Geral da SAD que esta quinta-feira se iniciou, mas acabaria suspensa até dia 24 deste mês.

O clube da Luz, enquanto acionista maioritário, apresentou um Conselho de Administração com seis administradores, entres eles duas mulheres. José António Santos, representante de 16,3% do capital da sociedade, apresentou o nome de António Pires de Andrade, que faria cair o sexto nome do Benfica, Rosário Pinto Correia, ferindo de ilegalidade a eleição por não se enquadrar no regime de igualdade.