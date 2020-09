Advogado do Benfica no julgamento de Rui Pinto: "Passamos a viver em constante sobressalto"

João Medeiros, advogado do Benfica no caso e-Toupeira, foi ouvido no julgamento de Rui Pinto, que decorre no Campus de Justiça,

João Medeiros, advogado do Benfica no caso e-Toupeira, esteve esta quarta-feira a ser ouvido no julgamento de Rui Pinto, que decorre no Campus de Justiça, assumindo que no período em que os seus emails foram sendo divulgados pelo blogue Mercado de Benfica viveu em constante sobressalto.

"Passamos a viver em constante sobressalto, a tentar perceber o que seria publicado, com clientes a ligar, a pedir explicações e garantias. Foram dias complicados, Começou por ser relacionado com o Benfica, a sensação é que começou com o Benfica", disse esta quarta-feira, já depois de revelar as tentativas de encerrar o blogue.

"Conseguimos desligar o blogue, mas depois mas ele instalou-se num domínio no Irão. O do Irão também foi abaixo e reabriu no wordpress como Mercado de Benica - O Polvo. Foram sendo vazados outros documentos de colegas da empresa sobre o BPN, Operação Marquês, Vistos Gold", contou