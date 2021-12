Soares de Oliveira aborda mercado e sorteio da Champions: "Venha quem vier"

Domingos Soares de Oliveira em declarações à BTV.

Mercado de transferências: "Creio que não haverá nada de relevante neste mercado de janeiro. Há algumas questões, se entra alguém, porque o Lucas Veríssimo está lesionado, é um assunto que tem de ser discutido, num universo limitado de pessoas. Do ponto de vista de saídas, temos um plantel que hoje, com quatro meses, a equipa técnica já tem uma melhor perceção do que precisa ou do que não precisa, e poderá haver ligeiros ajustes. Mas janeiro não será um mês de grandes vendas, de grandes dispensas, de grandes recrutamentos, não é isso que vai acontecer."

Liga dos Campeões: "Quem estiver no sorteio vai naturalmente dizer que preferia a equipa A, B ou C. Mas, como disse o nosso treinador, quem olhasse para o nosso grupo diria que não eram os adversários ideais, mas é contra esses adversários, que não são os ideais, que temos de afirmar a nossa grandeza. Venha quem vier, acho que é uma excelente oportunidade para o Benfica fazer uma afirmação da sua grandeza europeia."

Desafio na SAD para próximos meses? "Na perspetiva financeira temos um conjunto de receitas que já estão garantidas. O que tínhamos como objetivo do ponto de vista económico da participação nas competições europeias está garantido, os patrocínios estão já garantidos. A variação pode haver é nas receitas de bilhética, não sabemos como as coisas vão evoluir. Mas já temos os camarotes quase todos vendidos, são notícias positivas. Depois dependemos de uma coisa que para nós é importante, é preciso ver como funciona o mercado do ponto de vista da transação de jogadores. No verão o que sentimos foi o mercado algo deprimido, não mexeu muito, para nós isso tem impacto, significa que algumas das vendas que poderíamos fazer não fizemos. Não significa que queiramos vender, mas dependemos delas. Se o mercado não reativar até ao final de junho e não é obrigatório que tenha de ser em janeiro, não temos nenhuma dependência para janeiro, podemos ter os resultados um pouco mais afetados. Se o mercado mexer naquele mês e meio após o final do campeonato teremos condições para termos resultados em linha com os últimos anos."