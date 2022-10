"Adeptos pedem Benfica campeão? Se continuarmos a jogar assim..."

Declarações do treinador do Benfica, no final do encontro com o Chaves (5-0)

Expectativas antes de chegar: "Não tinha qualquer expectativa. Estava focado em treinar e encontrar uma forma de jogar bom futebol. A qualidade de jogo é boa, a de treino também. Vejo uma equipa organizada. Depois de onze jogos, é muito importante a quantidade de pontos que temos. A qualidade do futebol em Portugal é muito alta. É um grande desafio para cada equipa."

Pedido dos adeptos para um Benfica campeão: "Adeptos sonham com o título. Nós tentamos dar o máximo para eles estarem felizes, em Lisboa, Portugal e no Mundo. Temos como objetivo deixar todas essas pessoas felizes. Espero que possamos continuar nesta senda. Estamos a jogar bem. Temos qualidade para sermos campeões, mas ainda é muito cedo. Tudo ainda é possível. Estamos a jogar num nível alto. Se continuarmos a jogar assim, temos hipóteses."