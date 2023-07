"Adeptos no Restelo? Toda a gente sabe que o Benfica é diferente"

Adeptos do Benfica, no Restelo

Declarações de Chiquinho, médio do Benfica, após a derrota frente ao Burnley (0-2), em jogo particular disputado no Estádio do Restelo.

Ilações do jogo: "Foi mais um jogo intenso de pré-época, bem disputado. Foi uma primeira parte dividida, em que tivemos oportunidades para golo e na segunda também, mas não fizemos golo. O Burnley fez os golos mas foi um jogo equilibrado. Tivemos momentos de superioridade, mas o Burnley marcou e mereceu a vitória".

As mudanças na segunda parte ditaram uma baixa de intensidade? "Não, somos todos jogadores do Benfica e estamos cá para lutar por um lugar. Isso não tem nada a ver com intensidade do jogo".

Ao fim de cinco jogos, o Benfica perdeu pela primeira vez nesta pré-época: "Faço um balanço positivo, com jogos intensos e positivos. Hoje perdemos, mas foi mais um jogo de preparação".

O Benfica está preparado para a Supertaça? "Primeiro vamos pensar no Feyenoord e depois pensamos nisso".

Os adeptos do Benfica voltaram a aparecer em grande número. Tem uma mensagem para eles? "Toda a gente sabe que o Benfica é diferente. Não há palavras, espetacular".

Reforços: "Está a correr bem, são jogadores de grande qualidade e vieram para acrescentar".