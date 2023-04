Adeptos do Milan ao lado do Benfica: "Pedi a camisola a um amigo português"

Fãs rossoneri usaram camisolas encarnadas nos principais pontos da cidade e torcem pelo emblema da Luz na luta com o rival Inter

Foi possível ver, em vários pontos da cidade, adeptos do Benfica a confraternizar e a entoar cânticos de apoio à equipa. Porém, as camisolas distintivas dos encarnados não pertenciam somente a adeptos do Benfica.

"Pedi a camisola a um amigo português e achei que era engraçado virmos mostrar apoio ao Benfica. Alguns dos meus companheiros tinham camisolas de futebol antigas e uns deles tinham a do Benfica", explica Antonio Piralli, enquanto O JOGO dirigia-se à falange de adeptos, pensando que estes eram, de facto, portugueses

O grupo de adeptos do Milan não era o único junto ao Castelo Sforzesco e aproveitaram as várias falanges de benfiquistas para desejar sorte aos encarnados no confronto, desejando que as águias consigam eliminar o Inter apesar da desvantagem 2-0 que trazem da Luz. Um dos grupos de adeptos do Benfica foi até acompanhado por adeptos rossoneri ao longo da viagem de metro até ao ponto de encontro, no Arco della Pace.

Desse ponto, os adeptos encarnados estão agora a ser acompanhados até ao bairro de San Siro, onde decorrerá o jogo. Estavam cerca de 100 polícias a ladear os encarnados.

Tanto no Duomo como na Porta Garibaldi, viram-se também várias camisolas do AC Milan, que chegou ontem às meias-finais da Liga dos Campeões, e ouviram-se algumas provocações para interistas, combinando o acerto de contas para as meias-finais.

Alguns adeptos do Inter com quem nos fomos cruzando consideraram que o AC Milan é uma equipa teoricamente mais fácil do que o líder da Serie A, Nápoles, mas recordaram o passado na Liga dos Campeões. Sempre que encontrou o Milan, o Inter caiu na Champions: foi eliminado nos quartos de final de 2005 e e nas meias-finais em 2003. Nesta última, os rossoneri foram campeões europeus.