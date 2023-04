Adeptos do Inter pedem mais do que as meias-finais a Inzaghi

Fãs dos nerazzurri reclamam pela instabilidade na Serie A

O Inter está em boa posição de voltar a marcar presença nas meias-finais da Liga dos Campeões depois de ter batido o Benfica na Luz por 2-0. No entanto, esse retomar ao melhor quarteto da Europa, o que não acontece desde que em 2010 José Mourinho levou os italianos à conquista da sua terceira Liga dos Campeões, parece curto para os italianos.

O JOGO pôde ouvir alguns fãs dos nerazzurri, que lamentaram a "instabilidade" da equipa no campeonato e que não acreditam que o Inter consiga estar na Liga dos Campeões no próximo ano, queixando-se da "irregularidade" e de um "futebol previsível" às ordens de Simone Inzaghi. O quinto posto na tabela gera apreensão e para os adeptos a melhor oportunidade de chegar à prova milionária deriva de chegar à final da Liga dos Campeões. Ainda assim, a generalidade dos adeptos a que O JOGO teve oportunidade de falar está convicta de que o Inter irá passar o Benfica nestes quartos de final, mas que terá grandes dificuldades para bater ou Milan ou Nápoles nas meias-finais.

"Fui criticado antes do Barcelona, do FC Porto e agora do Benfica. É melhor que me critiquem a mim do que aos jogadores", respondeu Simone Inzaghi na conferência de Imprensa, reconhecendo que a derrota do fim de semana "atrasou a equipa nos objetivos". "Não vale muito a pena falar do passado, sabemos que as nossas campanhas nas taças têm sido excelentes, mas que a do campeonato não tem corrido como queríamos. Agora o foco está no Benfica", precisou.

Javier Zanetti, lenda do clube e vice-presidente, está desagradado, porém defendeu o treinador que tem contrato até 2024.

"É difícil encontrar uma explicação para as diferentes exibições da equipa na liga e na Liga dos Campeões. Inzaghi sempre demonstrou um grande profissionalismo. Reconhece que o desempenho da liga não está a ser suficientemente bom para o valor que tem à sua disposição", disse à DAZN.