Adeptos do Chelsea invadem redes sociais após a exibição de Enzo nos Açores

Enzo Fernández em foco no Benfica e no mercado

Pedem ao dono do clube londrino para não o deixar escapar o médio. Em Espanha já se aponta ao Real Madrid.

A janela do mercado de transferências deste mês está a fechar-se progressivamente e, por isso, as possibilidades de Enzo Fernández deixar o Benfica são cada vez menores, mas a última exibição do médio não passou despercebida aos adeptos do Chelsea, que de imediato invadiram as redes sociais com pedidos dirigidos ao dono do emblema inglês, Todd Boehly, a pedir a contratação imediata do motor da equipa encarnada.

O Chelsea, recorde-se, é o clube que prometeu bater os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão do argentino, mas que depois tentou arrancar as negociações pelos 80 milhões com jogadores oferecidos para abater na maquia exigida pelo presidente Rui Costa. Entretanto, e depois da recusa encarnada, os londrinos viraram-se para outras compras, a peso de ouro mas com menos barras gastas, pelo que na Luz não é esperado novo ataque, mesmo tendo Jorge Mendes ligação ao jogador, ao Benfica e aos blues.

Ainda assim, a título de exemplo, os adeptos do Chelsea reagiram em massa a um vídeo das assistências de Enzo Fernández diante do Santa Clara, postado por uma conta de Twitter que acompanha o dia a dia do clube, com centenas de mensagens direcionadas ao milionário norte-americano. "Não o deixes escapar", "Confiamos em ti, contrata-o já", "Enzo para o Chelsea", são apenas alguns exemplos das reações dos adeptos, sempre com o nome Todd Boehly agregado.

Enzo Fernández, depois de três jogos de menor fulgor, com Braga, Varzim e Sporting, e depois de ter criado um caso disciplinar ao ir passar o fim de ano à Argentina sem autorização e ter chegado atrasado ao regresso aos trabalhos, voltou ao patamar do início da temporada. Em São Miguel, encheu o campo e assistiu Aursnes para o primeiro golo do jogo, descobriu Grimaldo que deu um golo a Gonçalo Ramos e ainda lançou Gonçalo Guedes para fechar a contagem.

Além da ligação ao Chelsea, também ontem foi reativada a pista espanhola, nomeadamente do Real Madrid. O jornal AS destacou a exibição do melhor jogador jovem do último Campeonato do Mundo, pelo que jogou e pelas assistências, e voltou a apontá-lo como alvo dos merengues para a próxima temporada, interesse que já havia sido dado à estampa antes do ataque do Chelsea. A mesma publicação assegura que Enzo Fernández será uma das "joias" do mercado de transferências de verão.