Adeptos deflagraram quase duas dezenas de tochas durante o jogo entre Inter e Benfica

A primeira parte do Inter-Benfica ficou marcada pelo uso de pirotecnia na Curva Sul, no lado dos encarnados. Alguns fumos e petardos caíram em cima de adeptos do Inter, atirados pelos adeptos encarnados a partir do terceiro anel do estádio. Como consequência, os adeptos do Inter ficaram furiosos e celebraram o segundo golo com mais vontade ainda, acenando para os do Benfica. Numa terceira vaga de uso de pirotecnia, adeptos ficaram feridos e muitos refugiaram-se dentro da bancada, como se pode ver no seguinte vídeo que o jornalista Tancredi Palmeri publicou nas redes sociais.

Na zona exclusiva aos fãs do Benfica, foi possível ver mais de duas dezenas de tochas encarnadas, acompanhadas ainda por potes de fumo, além de serem audíveis petardos, tanto fora do recinto como já dentro do Giuseppe Meazza.

As tochas foram acesas em vários períodos, mas com maior acumulação ainda antes do apito final, causando uma verdadeira névoa vermelha durante largos minutos, e logo depois do golo de Aursnes, o 1-1 em Milão.

Recorde-se que o Benfica trouxe uma equipa específica de segurança de Lisboa para minimizar problemas com os seus adeptos e agilizar a entrada no Giuseppe Meazza.

