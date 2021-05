Adeptos do Benfica reuniram-se antes do dérbi para criticar Vieira

À margem do apoio à equipa, houve adeptos a questionar a transparência do presidente.

Além do lançamento de potes de fumo e petardos antes da chegada da equipa do Benfica, alguns adeptos aliaram o apoio à formação a críticas a Luís Filipe Vieira.

Sob o lema "Volta, Benfica", um grupo, que deveria rondar os 100 adeptos, reuniu-se junto ao Estádio da Luz para pedir a demissão do presidente encarnado.

O protesto foi agendado nas redes sociais no dia seguinte à audição do presidente do Benfica na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco, no qual afirmou não ser responsável pela queda do grupo BES, que gerou um buraco orçamental no Estado e muitos lesados. "Guarda de honra ao Vieira? Só se for na Carregueira", podia ler-se numa das tarjas exibidas, afirmando-se assim o questionar da transparência do líder do Benfica por parte de alguns adeptos encarnados.

Face ao enorme dispositivo policial presente na Luz, os adeptos juntaram-se nos prédios contíguos, aproveitando um largo espaçoso, a cerca de 300 metros do metropolitano do Alto dos Moinhos. Aí, não se registaram quaisquer incidentes com a força policial presente, que dispersava outros jovens na altura.