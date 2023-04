Adeptos do Benfica querem replicar festa de Vila do Conde na Rotunda Cosme Damião, mas PSP não permite

Adeptos encarnados mobilizam-se nas redes sociais para a espera ao autocarro, mas a PSP não permite. À entrada da garagem do estádio, as forças policiais irão criar uma zona de segurança que deixará o público distante das vias por onde passará a viatura com os jogadores do Benfica antes do clássico.

É um clima de euforia que se vive para os lados do Benfica, com os seus adeptos a confiarem na conquista do título e que um eventual triunfo sobre o FC Porto, na sexta-feira, na Luz poderá potenciar a candidatura encarnada. Para isso, e depois de mais uma vitória, na visita ao terreno do Rio Ave, está em marcha nas redes sociais uma mobilização para uma invasão à Luz que... a Polícia de Segurança Pública (PSP) se prepara para travar.

Os adeptos benfiquistas querem seguir o exemplo visto na chegada a Vila do Conde, onde o autocarro do Benfica foi "engolido" à chegada ao estádio por largas centenas de apoiantes, num momento que até foi partilhado nas redes sociais pelo capitão Otamendi. A intenção da PSP passava por proteger a rua e manter as pessoas distantes, mas essa intenção foi vergada pelo excesso de público e escassez de efetivos.

Agora, e com a receção ao FC Porto à vista, muitos são os adeptos que pretendem replicar a imagem e o apoio à equipa logo na chegada do autocarro à Luz, sobretudo na Rotunda Cosme Damião, à entrada da garagem do estádio. Porém, os planos dos clássicos anteriores colocados em prática pela PSP, segundo fonte oficial, irão ser novamente seguidos. Deste modo, além de outras artérias das imediações, a referida rotunda merecerá vigilância reforçada antes da passagem do autocarro. Cortado o trânsito, será também impedida a circulação de pessoas no local, mas também serão afastadas do viaduto pedonal que passa por cima da rotunda e nas zonas circundantes, para que não seja travada a progressão do veículo e seja diminuída a hipótese de arremesso de objetos.

O plano será confirmado amanhã na conferência de Imprensa da PSP, que o elaborou com os responsáveis da segurança do Benfica, despreocupados por isso com os efeitos da mobilização.